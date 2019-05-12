Россия в пятерке: букмекеры спрогнозировали, как распределятся призовые места на Евровидении (видео)
15:47, 12 мая 2019Мир
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На вершине топ-листа букмекеров находится 24-летний голландский певец Дункан Лоуренс.
Евровидение 2019 пройдет в Израиле / фото instagram.com/eurovision
Евровидение 2019 могут выиграть артисты Нидерландов, Франции, Швеции или России. Именно представителям этих стран букмекеры пророчат победу в главном международном европейском конкурсе песни.
Данные представлены ресурсом Eurovision World.com.
На вершине топ-листа букмекеров находится 24-летний голландский певец Дункан Лоуренс.
Ранее сообщалось, что вокруг Евровидения 2019, похоже, разгорается еще один скандал: представителю Нидерландов Дункану Лоуренсу, как пишут СМИ, может грозить дисквалификация.
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Новость в сюжете: Евровидение 2019 в Израиле