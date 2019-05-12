Россия в пятерке: букмекеры спрогнозировали, как распределятся призовые места на Евровидении (видео)

На вершине топ-листа букмекеров находится 24-летний голландский певец Дункан Лоуренс.

Евровидение 2019 могут выиграть артисты Нидерландов, Франции, Швеции или России. Именно представителям этих стран букмекеры пророчат победу в главном международном европейском конкурсе песни.

Данные представлены ресурсом Eurovision World.com.

На вершине топ-листа букмекеров находится 24-летний голландский певец Дункан Лоуренс.

Ранее сообщалось, что вокруг Евровидения 2019, похоже, разгорается еще один скандал: представителю Нидерландов Дункану Лоуренсу, как пишут СМИ, может грозить дисквалификация.