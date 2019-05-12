Умерла звезда сериала "Твин Пикс"

Наиболее известна Пегги Липтон по роли Нормы Дженнингс в культовом сериале «Твин Пикс».

Умерла актриса и бывшая модель Пегги Липтон.

Об этом со ссылкой за заявление дочерей артистки Кидады и Рашиды Джонс сообщает газета Los Angeles Times. По их словам, Липтон скончалась еще накануне. Она умерла от рака. Актрисе было 72 года.

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«Она закончила жизнь спокойно в окружении своих дочерей и племянниц. Мы счастливы за каждый момент, проведенный вместе с ней», — говорится в заявлении родных Липтон.

Актриса родилась 30 августа 1946 года в Нью-Йорке. В 15 лет она начала модельную карьеру, а спустя четыре года, когда ей было 19, Липтон дебютировала в качестве телевизионной актрисы в комедийном сериале «Шоу Джона Форсайта». Затем Липтон появлялась в таких сериалах, как «Колдунья», «Час Альфреда Хичкока» и «Вирджинец».

Популярность актрисе в 1968 году принесла ее работа в сериале «Отряд «Стиляги». За роль Джули Барнс актриса в 1971 году получила «Золотой глобус», а также четырежды была номинирована на «Эмми». Наиболее известна Пегги Липтон по роли Нормы Дженнингс в культовом сериале «Твин Пикс».