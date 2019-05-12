Бритни Спирс обиделась на суд и пошла гулять босиком по Лос-Анджелесу (фото)
Популярная певица Бритни Спирс после курса лечения в психиатрической лечебнице прогулялась босиком возле суда в Лос-Анджелесе. Примечательно, что в тот момент проходило слушание об опеке над ее жизнью.
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Об этом сообщает TMZ. «Бритни покинула здание суда в странном наряде: ни обуви, ни носков, - босиком», - сообщило издание.
Заседание суда проходило в закрытом режиме. Бритни требовала уменьшить контроль за ней, обратившись к суду с просьбой дать ей больше свободы и возможность самостоятельно принимать решения относительно своей жизни. Но, суд отклонил ходатайство и назначил Спирс психиатрическую экспертизу.
Суд также рассматривал требование матери певицы Линн Спирс о предоставлении ей доступа к медицинским картам дочери. После заседания, Спирс вышла из здания в Лос-Анджелесе и пошла босиком.
Кроме журналистов певица увидела поклонников, которые пришли с плакатами, на которых было написано«Освободите Бритни».
Как сообщал УНИАН, Бритни Спирс после реабилитации в психбольнице показала, как ходит на руках.