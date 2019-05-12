Бритни Спирс обиделась на суд и пошла гулять босиком по Лос-Анджелесу (фото)

Популярная певица Бритни Спирс после курса лечения в психиатрической лечебнице прогулялась босиком возле суда в Лос-Анджелесе. Примечательно, что в тот момент проходило слушание об опеке над ее жизнью.

Читайте такжеНапугавшая жутким видом после психлечебницы Бритни Спирс впервые прокомментировала свое состояние (фото)

Об этом сообщает TMZ. «Бритни покинула здание суда в странном наряде: ни обуви, ни носков, - босиком», - сообщило издание.