Умер оскароносный сценарист Элвин Сарджент

Сценарист удостоился награды дважды: ему вручили премию американской киноакадемии за фильмы «Джулия» и «Обыкновенные люди».

Американский сценарист Элвин Сарджент умер в возрасте 92 лет.

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По информации портала Deadline, смерть сценариста наступила от естественных причин в городе Сиэтл (штат Вашингтон). Журнал Variety уточняет, что Элвин Сарджент умер 9 мая, передает kommersant.

Его карьера началась в 1950-х годах на телевидении. Сценарии к фильмам он стал писать в 1970-х, и одна из его первых работ - «Бумажная луна» (1973 год) - получила номинацию на «Оскар». Сценарист удостоился награды дважды: ему вручили премию американской киноакадемии за фильмы «Джулия» (1977) и «Обыкновенные люди» (1980).

В числе других известных его работ: «Исправительный срок» (1978), «Чокнутая» (1987), «Доминик и Юджин» (1988), «Белый дворец» (1990), «А как же Боб?» (1991), «Герой» (1992), «Неверная» (2002). Помимо этого он написал сценарии к фильмам «Человек-паук 2» (2004), «Человек-паук: Враг в отражении» (2007) и «Новый Человек-паук» (2012).