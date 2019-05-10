Принц Гарри в куртке с надписью "папа" впервые после рождения сына посетил мероприятие и получил милый подарок (фото)

На следующий день после того, как принц Гарри и герцогиня Сассекская Меган представили фотографии своего сына всему миру, новоиспеченный отец улетел в Гаагу.

Принц Гарри, которому жена Меган 6 мая родила сына, после появления первенца на свет впервые появился на официальном мероприятии.

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Об этом говорится в сюжете ТСН.

Он прилетел в Нидерланды на "Игры Непокоренных", которые в прошлом году принц навещал вместе со своей женой Меган, пребывавшей на раннем сроке беременности.

На публике принц появился радостный и счастливый, а поклонников умилила подпись на его куртке "Daddy". Герцог пообщался со спортсменами, испытал свои силы в стрельбе из лука, а также покатался на велосипеде.

Также в Нидерландах принцесса Маргарита подарила принцу подарок в виде маленького детского бодика для его новорожденного сына Арчи.

Пока принц Гарри работает, его жене заботиться о новорожденном сыне помогает ее мама Дориа, которая приехала в Лондон за несколько недель до рождения внука.

Напомним, мальчику дали имя Арчи Гаррисон Маунтбаттен-Виндзор, у него нет титула принца, как у детей принца Уильяма и герцогини Кембриджской Кэтрин. Говорят, принц Гарри и герцогиня Меган сами не захотели, чтобы королева Елизавета II подарила для него такой титул.