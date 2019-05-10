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27 лет спустя: вышел интригующий трейлер второй части фильма ужасов "Оно" (видео)

05:19, 10 мая 2019
Мир
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Взрослые герои картины возвращаются в свой родной городок / скриншот

Видео опубликовано на официальном канале студии.

По информации студии, вторая часть новой экранизации выйдет на большие экраны 6 сентября 2019.

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Второй фильм расскажет о событиях, которые произошли через 27 лет после первой части. Один из главных героев снова собирает "клуб неудачников", который 27 лет назад противостоял монстру Пеннивайзу. Взрослые герои картины возвращаются в свой родной городок Дерри в штате Мэн, куда снова вернулось зло.

Напомним, первая часть новой экранизации "Оно" вышла в сентябре 2017 года. Эта лента собрала в прокате более 700 млн долларов и стала самым кассовым фильмом ужасов в истории.

Писатель Стивен Кинг заявил, что остался доволен новой экранизацией романа.

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Теги: #трейлер Оно