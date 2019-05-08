Принц Гарри и Меган назвали сына Арчи Харрисон

Арчи Харрисон Маунтбаттен-Виндзор седьмой в очереди на британский престол.

Британский принц Гарри и его супруга Меган назвали своего новорожденного сына Арчи Харрисон Маунтбаттен-Виндзор.

Об этом сообщает Русская служба "Би-Би-Си".

Мальчик родился 6 мая. Сегодня герцог и герцогиня Сассекские впервые показали его публике, представ перед небольшой группой журналистов в одном из залов Виндзорского замка.

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"У него милейший характер, он очень спокойный. Он просто мечта", - сказала Меган о своем сыне.

Арчи Харрисон Маунтбаттен-Виндзор седьмой в очереди на британский престол и восьмой правнук королевы Елизаветы Второй.

Как сообщал УНИАН, отец Меган поделился своими ощущениями от появления внука.

Томас Маркл отметил, что Меган и малыш чувствуют себя хорошо. И он чувствует гордость за то, что его внук рожден в королевской семье.

"Я уверен, что он вырастет, чтобы служить короне и народу Британии с благодатью, достоинством и честью", - сказал отец американки.

Также он добавил, что поздравляет дочь и желает новорожденному счастья и здоровья.