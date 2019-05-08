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Мадонну заставили снять паранджу в аэропорту Нью-Йорка (фото)

16:45, 08 мая 2019
Мир
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На пограничном контроле Мадонна сняла паранджу / Фото: Hello

На что только не идут знаменитости, чтобы остаться неузнанными в общественных местах: парики, маски, шляпы, кепки. Мадонна решила "спрятаться" основательно, появившись в нью-йоркском аэропорту имени Джона Кеннеди в парандже.

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Странная фигура в черном пуховике и брюках, голова и лицо которой были полностью покрыты платком, да еще и шествующая по терминалу в окружении охранников, вызывала у людей в аэропорту скорее опасение, нежели равнодушие, пишет Hellо.

Правда, на пограничном контроле Мадонну попросили снять "защитное" одеяние - через металлоискатели певица проходила в простой серой футболке и брюках.

Мадонна в аэропорту / Фото: Hello

Как сообщал УНИАН, Мадонна выступит на песенном конкурсе «Евровидение» в Израиле $1 млн. Во время концерта звезда исполнит две песни - популярный хит и новую композицию. Такой гонорар согласился заплатить израильско-канадско-еврейский миллиардер Сильван Адамс. 

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Теги: #аэропорт#Мадонна#паранджа