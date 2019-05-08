Disney раскрыл дату выхода «Аватаров» и «Звездных войн»

Компания Disney перенесла премьеру «Аватара-2» и анонсировала новые «Звездные войны».

Компания Disney поделилась планами на обширный список фильмов собственного производства и производства Fox, а также озвучила, когда выйдут следующие «Аватары» и «Звёздные войны».

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Об этом сообщает пресс-служба компании. Четыре части «Аватара» будут выходить в предрождественскую неделю в декабре каждые два года, начиная с 2021-го. То есть в итоге увидят свет пять частей, а не четыре, как было объявлено ранее.

Новые полнометражные «Звёздные войны» будут выходить в предрождественскую неделю в декабре каждые два года, начиная с 2022-го, всего нас ждёт три фильма.

Как сообщал УНИАН, в декабре прошлого года создатель "Звездных войн" - режиссер, сценарист и продюсер Джордж Лукас возглавил рейтинг самых богатых американских знаменитостей. Сейчас все права на "Звездные войны" принадлежат компании Disney.