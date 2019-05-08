Брэд Питт отреагировал на слухи о романе с Дженнифер Энистон

Слухи об их романе появились еще в феврале, после того, как Питт посетил вечеринку по случаю 50-летия Дженнифер Энистон.

Брэд Питт и Дженнифер Энистон расстались 14 лет назад, но поклонники голливудской пары никак не могут смириться с этим и надеются, что актеры когда-нибудь возобновят свои романтические отношения.

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На днях журналист издания Entertainment Tonight остановил Питта, который шел к своей машине в Лос-Анджелесе, и спросил: «Скажите, вы с Джен снова вместе?».

Питт, который явно устал от постоянных вопросов на эту тему, рассмеялся и сказал: «О, Боже», а после сел в машину и добавил: «Хорошего дня».

Слухи об их романе появились еще в феврале, после того, как Питт посетил вечеринку по случаю 50-летия Дженнифер Энистон, пишет Harpers Bazaar.

Однако источник сообщил Entertainment Tonight, что между бывшими супругами «дружеские» отношения и Питт пришел просто поддержать Энистон. «Джен и Брэд остались друзьями. После того, как они оба пережили расставания со своими возлюбленными, они много раз общались. Актеры дружат и поддерживают друг друга в трудные времена», - говорит источник.

Как сообщал УНИАН, в апреле Анджелина Джоли и Брэд Питт официально развелись.