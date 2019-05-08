"Дорогая еда, сидим в гостинице": участники Евровидения в Израиле поделились впечатлениями

В Израиле состоялась вечеринка для участников Евровидения.

Состоялась вечеринка в порту Герцлии для участников «Евровидения», их поклонников и организаторов песенного конкурса.

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Конкурсанты поделились своими впечатлениями от пребывания в Израиле. Многие звезды сказали, что им понравилась израильская еда, достопримечательности - например, Мертвое море, а также город Тель-Авив, в котором будет проводиться конкурс песни «Евровидение» с 14 мая, передает Jewish News.

Участники из Словении Зала Краль и Гашпер Шантл сказали, что для них еда в Израиле слишком дорогая, поэтому они не выбирались в город.

Данное мероприятие является первой личной встречей конкурсантов в преддверии «Евровидения». В воскресенье, 12 мая пройдет официальная вечеринка «Оранжевый ковер», которая откроет череду мероприятий в рамках конкурса на следующей неделе.

Как сообщал УНИАН, ранее букмекеры обновили свои прогнозы относительно главных фаворитов песенного конкурса.