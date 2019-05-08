В крови умершего вокалиста The Prodigy нашли кокаин, кодеин и алкоголь

49-летний музыкант был найден мертвым у себя дома в Эссексе 4 марта.

Посмертный анализ крови вокалиста группы The Prodigy Кита Флинта выявил следы алкоголя, кокаина и кодеина.

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Об этом было объявлено на слушаниях в коронерском суде Эссекса, передает BBC News.

Коронер Кэролайн Бизли-Мюррэй, занимающаяся делом Флинта, заявила, что склоняется к версии самоубийства. Однако на данный момент нет доказательств, позволяющих точно установить причину гибели музыканта.

Как сообщал УНИАН, 4 марта стало известно, что в Великобритании на 50-м году жизни покончил с собой вокалист The Prodigy Кит Флинт.