Стали известны даты выхода новых эпизодов «Звездных войн»

«Звездные войны» возьмут перерыв после девятого эпизода.

The Walt Disney Company проинформировала о сроках выхода новых эпизодов «Звездных войн».

Как отмечается, первый из трех фильмов должен выйти на экраны 16 декабря 2022 года, второй — 20 декабря 2024, а третий — 18 декабря 2026 году. Об этом сообщает The Variety.

Читайте также"Звездные войны - Эпизод IX. Восхождение Скайуокера": что известно о новой части киносаги (видео)

Уточняется, что премьера второй части «Аватара» будет отложена и произойдет 17 декабря 2021.

Ранее сообщалось, что «Звездные войны» возьмут перерыв после девятого эпизода.