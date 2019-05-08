Стали известны даты выхода новых эпизодов «Звездных войн»
05:19, 08 мая 2019Мир
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«Звездные войны» возьмут перерыв после девятого эпизода.
Иллюстрация / REUTERS
The Walt Disney Company проинформировала о сроках выхода новых эпизодов «Звездных войн».
Как отмечается, первый из трех фильмов должен выйти на экраны 16 декабря 2022 года, второй — 20 декабря 2024, а третий — 18 декабря 2026 году. Об этом сообщает The Variety.
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Уточняется, что премьера второй части «Аватара» будет отложена и произойдет 17 декабря 2021.
Ранее сообщалось, что «Звездные войны» возьмут перерыв после девятого эпизода.
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