В "Игре престолов" объяснили кадр с матерью драконов и стаканчиком кофе из Starbucks

Латте в одном из эпизодов появился по ошибке.

Телеканал HBO, который показывает популярный сериал "Игра престолов", объяснил, почему в кадре четвертого эпизода финального сезона саги появился стакан кофе из Starbucks.

"Латте в одном из эпизодов появился по ошибке. На самом деле Дейенерис заказывала травяной чай", - обыграли ситуацию представители телеканала в интервью NY Post.

Кроме этого, появился комментарий исполнительного продюсера "Игры престолов" Берни Колфилд.

Maybe she's pissed because Starbucks in Westeros spelled "Daenerys" wrong. pic.twitter.com/2uBJzU8DBw — Randi Mayem Singer (@rmayemsinger) 6 мая 2019 г.

В эфире радиостанции WNYC она сказала следующее: "Как вы знаете, Вестерос был первым местом, где появились кофейни Starbucks". Также Колфилд добавила, что такие "проколы" - редкость для проекта, завоевавшего статуэтку "Эмми" как лучший драматический сериал, так как реквизиторы и декораторы работают "на 1000 процентов". "Если это самое худшее, что они нашли в сериале, то мы явно в хорошей форме", - заключила продюсер.

Как сообщал УНИАН, ранее опубликовали тизер пятой серии "Игры престолов".