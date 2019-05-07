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"Потребовалась медицинская помощь": стало известно о сложностях с родами Меган Маркл

14:47, 07 мая 2019
Мир
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Меган Маркл / REUTERS

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Однако источники, близкие к королевской семье, рассказали Daily Mail, что герцогиня Сассекская подготавливалась к рождению ребенка дома.

Она и принц Гарри изучали практику гипноза и надеялись, что роды пройдут во Фрогмор-хаус под руководством исключительно женщины-акушерки. Однако в течение недели стало ясным, что Меган потребуется медицинская помощь.

В воскресенье днем герцогиню Сассекскую под охраной доставили в госпиталь Лондона, по словам источников, скорее всего, в Портленд, где спустя пару минут после рассвета в понедельник и родился новый член королевской семьи. 

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