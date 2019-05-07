Люстра, золотая птица и Леди Гага в одних колготках: самые безумные наряды звезд на Met Gala 2019 (фоторепортаж)
09:26, 07 мая 2019Мир
845 0
Самые экстравагантные костюмы были у певицы Кети Пэрри, которая нарядилась канделабром, и Леди Гаги, которая и вовсе разделась до белья и колготок.
Леди Гага на Met Gala 2019 / REUTERS
Ежегодно в первый понедельник мая в Нью-Йорке проходит Бал Института костюма, приуроченный к открытию выставки. В этом году она откроет двери в четверг, 9 мая, но интерес к ней уже высок. Met Gala 2019 стал ее громким началом, собрав среди гостей звезд мира моды, кино и шоу-бизнеса.
Ким Кардашьян на фэшн-празднике сопровождал муж Канье Уэст. Рэпер пришел на гала-вечер в черной куртке и брюках, решив проигнорировать тему бала - кэмп. Его жена надела расшитое бисером латексное платье от Thierry Mugler.
Но самые экстравагантные костюмы были у певицы Кети Пэрри, которая нарядилась канделабром, и Леди Гаги, которая и вовсе разделась до белья и колготок.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter