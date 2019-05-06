Бритни Спирс после реабилитации в психбольнице показала, как ходит на руках (видео)

Певица тяжело переживает болезнь своего отца Джейми, которому сделали две операции после разрыва толстой кишки. Чтобы заботиться об отце, Спирс приостановила концертную деятельность.

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