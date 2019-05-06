Бритни Спирс после реабилитации в психбольнице показала, как ходит на руках (видео)
18:57, 06 мая 2019Мир
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Певица тяжело переживает болезнь своего отца Джейми, которому сделали две операции после разрыва толстой кишки. Чтобы заботиться об отце, Спирс приостановила концертную деятельность.
REUTERS
Американская певица Бритни Спирс опубликовала в Instagram видео тренировки с гантелями, записанное после прохождения реабилитации в психиатрической клинике.
"Йога на траве. Я действительно люблю это!", - написала она. Бритни Спирс тяжело переживает болезнь своего отца Джейми, которому сделали две операции после разрыва толстой кишки. Чтобы заботиться об отце, Спирс приостановила концертную деятельность.
Как сообщал УНИАН, ранее 37-летняя Бритни Спирс шокировала своим видом после психлечебницы.
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