Испорченный отдых Питера Паркера: появился трейлер нового фильма о Человеке-пауке (видео)

17:59, 06 мая 2019
Мир
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Действие фильма разворачивается сразу после событий фильма «Мстители: Финал» / скриншот

Перед началом трейлера исполнитель роли супергероя Том Холланд предупреждает зрителей о спойлерах из свежих «Мстителей». Если вы еще не успели посмотреть «Финал», то не стоит включать трейлер "Человек-паук: Вдали от дома".

Действие фильма разворачивается сразу после событий фильма «Мстители: Финал». По сюжету Питер Паркер отправляется на каникулы в Европу с целью отдохнуть от супергеройской жизни, но там его уже встречает Ник Фьюри с новым заданием по спасению мира. Человек-паук объединяется с Мистерио (его роль исполнил Джейк Джилленхол), чтобы победить могущественных элементалей.

Премьера картины в Украине состоится в июле 2019.

Как сообщал УНИАН, финал «Мстителей» собрал за неделю проката $2 миллиарда

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Теги: #фильмы#трейлер#Человек-паук