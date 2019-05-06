Испорченный отдых Питера Паркера: появился трейлер нового фильма о Человеке-пауке (видео)

Свежий трейлер «Человека-паука: Вдали от дома» предупреждает о финале «Мстителей».

Sony представила полноценный трейлер следующего сольного фильма о Человеке-пауке.

Перед началом трейлера исполнитель роли супергероя Том Холланд предупреждает зрителей о спойлерах из свежих «Мстителей». Если вы еще не успели посмотреть «Финал», то не стоит включать трейлер "Человек-паук: Вдали от дома".

Действие фильма разворачивается сразу после событий фильма «Мстители: Финал». По сюжету Питер Паркер отправляется на каникулы в Европу с целью отдохнуть от супергеройской жизни, но там его уже встречает Ник Фьюри с новым заданием по спасению мира. Человек-паук объединяется с Мистерио (его роль исполнил Джейк Джилленхол), чтобы победить могущественных элементалей.

Премьера картины в Украине состоится в июле 2019.

Как сообщал УНИАН, финал «Мстителей» собрал за неделю проката $2 миллиарда.