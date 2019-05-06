Организаторы Евровидения в Израиле рассказали, как повлияют обстрелы на проведение конкурса

В соответствии с указаниями властей Израиля все события конкурса Евровидение состоятся, как планировалось, без изменений, рассказали организаторы.

Организаторы конкурса решили нарушить молчание и прокомментировать влияние обстрелов на подготовку и проведение "Евровидения" в Тель-Авиве, сообщает израильский общественный вещатель Kan.

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"В соответствии с указаниями Управления тыла все события конкурса "Евровидение" состоятся, как планировалось, без изменений. Подготовка проходит в рутинном режиме. Делегации продолжают репетировать, готовясь к конкурсу", - заявила корпорация, передает "Сегодня".

Как сообщал УНИАН, ранее в Тель-Авиве прошли первые репетиции Евровидения 2019, после которых букмекеры обновили прогнозы по победителю конкурса.

Первый и второй полуфиналы Евровидения пройдут 14 и 16 мая соответственно. Финал состоится 18 мая. Украина в этом году не принимает участие в конкурсе.