Кто победит на Евровидении 2019: букмекеры обновили прогнозы
13:36, 06 мая 2019Мир
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На первом месте остается представитель Нидерландов.
Евровидение 2019 пройдет в Израиле / фото instagram.com/eurovision
В Тель-Авиве уже прошли первые репетиции Евровидения 2019, после которых букмекеры обновили прогнозы по победителю конкурса.
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Несмотря на возможную дисквалификацию, на первом месте остается представитель Нидерландов Дункан Лоуренс. Об этом свидетельствуют прогнозы букмекеров на сайте eurovisionworld.com.
На втором месте - Сергей Лазарев из России, а на третью строчку поднялся Лука Хенни из Швейцарии.
Замыкают пятерку фаворитов Mahmood из Италии и Джон Лундвик из Швеции.
eurovisionworld.com
Ранее сообщалось, что вокруг Евровидения 2019, похоже, разгорается еще один скандал: представителю Нидерландов Дункану Лоуренсу, как пишут СМИ, может грозить дисквалификация.
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Новость в сюжете: Евровидение 2019 в Израиле