Кто победит на Евровидении 2019: букмекеры обновили прогнозы

На первом месте остается представитель Нидерландов.

В Тель-Авиве уже прошли первые репетиции Евровидения 2019, после которых букмекеры обновили прогнозы по победителю конкурса.

Читайте такжеВерка Сердючка показала, как готовится к Евровидению 2019 (видео)

Несмотря на возможную дисквалификацию, на первом месте остается представитель Нидерландов Дункан Лоуренс. Об этом свидетельствуют прогнозы букмекеров на сайте eurovisionworld.com.

На втором месте - Сергей Лазарев из России, а на третью строчку поднялся Лука Хенни из Швейцарии.

Замыкают пятерку фаворитов Mahmood из Италии и Джон Лундвик из Швеции.

Ранее сообщалось, что вокруг Евровидения 2019, похоже, разгорается еще один скандал: представителю Нидерландов Дункану Лоуренсу, как пишут СМИ, может грозить дисквалификация.