цей матеріал доступний українською

Кто победит на Евровидении 2019: букмекеры обновили прогнозы

13:36, 06 мая 2019
Мир
765 0
Евровидение 2019 пройдет в Израиле / фото instagram.com/eurovision

Читайте такжеВерка Сердючка показала, как готовится к Евровидению 2019 (видео)

Несмотря на возможную дисквалификацию, на первом месте остается представитель Нидерландов Дункан Лоуренс. Об этом свидетельствуют прогнозы букмекеров на сайте eurovisionworld.com.

На втором месте - Сергей Лазарев из России, а на третью строчку поднялся Лука Хенни из Швейцарии.

Замыкают пятерку фаворитов Mahmood из Италии и Джон Лундвик из Швеции.

eurovisionworld.com

Ранее сообщалось, что вокруг Евровидения 2019, похоже, разгорается еще один скандал: представителю Нидерландов Дункану Лоуренсу, как пишут СМИ, может грозить дисквалификация.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Евровидение 2019 в Израиле
Теги: #Евровидение#букмекеры