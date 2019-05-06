Ставшая жертвой Вайнштейна актриса попыталась совершить суицид

Полицейские доставили актрису в ближайшую больницу.

Американская актриса Пас де ла Уэрта, известная по лентам «Вход в пустоту» и «Спеши любить», госпитализирована после попытки самоубийства.

Об этом сообщает зарубежный таблоид TMZ.

Как сообщает таблоид, заявление в полицию об «эмоционально нестабильном человеке, нуждающимся в помощи», поступило от "третьего лица", по другим данным, от самой актрисы. Отмечается, что Артистка заперлась в спальне в своей квартире на Манхэттене. Сотрудники полиции и службы спасения доставили ее в ближайшую больницу.

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На данный момент подробности состояния актрисы не раскрываются.

В ноябре 2017 года Пас де ла Уэрта обвинила голливудского продюсера Харви Вайнштейна в домогательствах и изнасилованиях. По ее словам, в октябре 2010 года он подвез ее до дома и настоял на том, чтобы выпить в гостях у актрисы, после чего изнасиловал ее. Ситуация повторилась в декабре того же года.

34-летняя Пас де ла Уэрта снялась в сериале «Подпольная империя» и картинах «Правила виноделов», «Сильная женщина», «Обнаженная», «Медсестра» и «Предел контроля».

Как сообщал УНИАН, Вайнштейну были предъявлены обвинения в различных преступлениях сексуального характера, в том числе в изнасиловании двух женщина. Эти эпизоды датировались 2004 и 2013 годом. На время суда Вайнштейна отпустили под залог в миллион долларов. Продюсер отрицает обвинения.

В июле 2018 года прокуратура Нью-Йорка предъявила новые обвинения в сексуальном насилии продюсеру Харви Вайнштейну. Продюсера обвиняют по трем эпизодам - в принуждении к сексуальному акту и двум случаям хищнического сексуального насилия.