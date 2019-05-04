КГБ Беларуси задержал гендиректора "Билтелекома" и экс-чиновника госбезопасности за взятки от россиян

Обвиняемые признали вину и сотрудничают со следствием.

Комитет государственной безопасности Беларуси задержал генерального директора компании-оператора электросвязи «Билтелеком» Сергея Сиводедова и экс-заместителя секретаря Совета безопасности республики Андрея Втюрина за получение взяток от россиян.

Как сообщается на сайте Комитета, Втюрин накануне был задержан на месте преступления во время получения 148,6 тыс. долларов от представителя российской коммерческой структуры за содействие в продвижении ее интересов в Беларуси.

Также говорится о том, что обвиняемые находятся под стражей, признали свою вину и сотрудничают со следствием.