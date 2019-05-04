КГБ Беларуси задержал гендиректора "Билтелекома" и экс-чиновника госбезопасности за взятки от россиян
14:17, 04 мая 2019Мир
326 0
Обвиняемые признали вину и сотрудничают со следствием.
Задержанные получили взятку от представителя российской коммерческой структуры / фото myfin.by
Комитет государственной безопасности Беларуси задержал генерального директора компании-оператора электросвязи «Билтелеком» Сергея Сиводедова и экс-заместителя секретаря Совета безопасности республики Андрея Втюрина за получение взяток от россиян.
Как сообщается на сайте Комитета, Втюрин накануне был задержан на месте преступления во время получения 148,6 тыс. долларов от представителя российской коммерческой структуры за содействие в продвижении ее интересов в Беларуси.
Также говорится о том, что обвиняемые находятся под стражей, признали свою вину и сотрудничают со следствием.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Упрощение Путиным получения гражданства РФ для жителей "ЛДНР"