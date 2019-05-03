В Израиле опасаются, что активисты могут попытаться устроить протесты во время трансляции Евровидения

Одной из самых заметных сил, которые добиваются бойкота Евровидения, стало движение, известное как BDS (Boycott, Divestment and Sanctions - бойкот, изобличение, санкции).

Международные активисты, которые называют себя защитниками прав палестинцев, призывают к бойкоту концертов Евровидения, которые пройдут 14-18 мая в Тель-Авиве.

Агентство Reuters сообщает, что в Израиле опасаются, что активисты могут попытаться устроить протесты во время трансляции концертов, которые привлекают многомиллионные аудитории в десятках стран мира.

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Одной из самых заметных сил, которые добиваются бойкота Евровидения, стало движение, известное как BDS (Boycott, Divestment and Sanctions - бойкот, изобличение, санкции).

BDS называет себя мирным движением сопротивления израильской оккупации палестинских территорий.

Израиль считает, что BDS связан с воинственными организациями, включая "Хамас", и что это движение имеет целью уничтожение еврейской государственности.

Общественная израильская телекомпания “Кан”, как говорит Reuters, направляет на безопасность по крайней мере 10% расходов на организацию события.

Около 50 британских художников в январе призвали национального вещателя BBC добиваться переноса нынешних финальных концертов Евровидения из Израиля, в знак протеста против нарушения прав палестинцев и оккупации израильтянами территорий за пределами международно признанных границ, сообщает "Голос Америки".

У BBC официально отклонили призыв, заявив, что Евровидение “это не политическое событие и там не поддерживают никаких политических лозунгов и кампаний”.

Как сообщал УНИАН, ранее Израиль заявил об атаке ботов на участников Евровидения. Украина не будет принимать участия в этом финале телеконкурса, потому что национальный отбор в Киеве в этом году закончился провалом на фоне споров относительно того, могут ли украинские артисты гастролировать в России, которая захватила часть украинской территории и поддерживает войну на Донбассе.