31-летняя звезда "Сплетницы" Блейк Лайвли ждет третьего ребенка (фото)

31-летняя звезда сериала «Сплетницы» показалась в облегающем желтом платье, которое подчеркнуло ее большой живот.

На премьере анимационного фильма «Покемон. Детектив Пикачу», в котором Райан Рейнолдс озвучил главного рисованного героя, актер появился в обнимку с красавицей женой Блейк Лайвли. 31-летняя звезда сериала «Сплетницы» была в облегающем желтом платье, которое подчеркнуло ее большой живот.

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На мероприятии, прошедшем в Нью-Йорке, стало понятно: скоро актриса подарит супругу третьего ребенка. На красной дорожке Лайвли светилась от счастья, а Рейнолдс нежно поддерживал ее за талию.

Раньше супруги не раз заявляли в интервью, что у них нет другого пути, как стать многодетными родителями. Райан рос в семье, где воспитывали четверых детей, а у родителей Блейк детей было пятеро.