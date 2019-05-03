Беременная Кира Найтли показала огромный живот (фото)

34-летняя актриса поделилась новостью о своей второй беременности.

Голливудская актриса Кира Найтли и ее супруг Джеймс Райтон ждут прибавления в семействе.

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Соответствующее фото появилось в сети.

Поклонники Киры с любопытством рассматривали ее выходы в этом году и гадали, случайно ли у нее возникла любовь к свободным платьям. Все-таки нет: 34-летняя актриса поделилась новостью о своей второй беременности на презентации часов Chanel J12 в Париже. Кира и Джеймс воспитывают четырехлетнюю дочь Эди.

Как сообщал УНИАН, Лобода очаровала сеть трогательным фото с младшей дочерью.