Муж Регины Тодоренко попал в ДТП после исповеди в церкви

Как следует из рассказа Влада Топалова, накануне ДТП он засиделся допоздна со своим другом и его семьей, но с утра все-таки решил поехать в церковь.

Российский певец и актер Влад Топалов попал в автоаварию. Об этом 33-летний исполнитель рассказал в своем Instagram.

Как следует из рассказа артиста, накануне он засиделся допоздна со своим другом и его семьей, но с утра все-таки решил поехать в церковь, на службу, на исповедь и причаститься.

"Протёр мне весь правый бок, помял дверь. Машину придется отдать в ремонт на прилично. Мужчина - пенсионер. Растерялся. Перенервничал. Да так, что я сам за него заполнял бумаги, когда приехали сотрудники ДПС", - написал Топалов. Он заверил, что никто в инциденте не пострадал - только машины.

Как сообщал УНИАН, Тодоренко родила сына 5 декабря. Отцом мальчика стал российский певец Влад Топалов.