Израиль замер: страна почтила память жертв Холокоста (видео)

По традиции люди останавливаются на улицах и выходят из машин, чтобы отдать дань павшим.

В четверг, 2 мая, в Израиле вспоминают жертв Холокоста.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Шесть миллионов евреев убили и замучили нацисты во время Второй мировой войны. И в память о погибших в Израиле традиционно спускают флаги, а те, кто выжил, зажигают факелы.

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В 10 утра каждый год в городах всей страны включают тревожные сирены, и люди в течение двух следующих минут замирают, где бы они не оказались. Люди останавливаются на улицах и выходят из машин, чтобы отдать дань павшим.

Как сообщал УНИАН, ежегодно 27 января отмечается Международный день памяти жертв Холокоста.

Холокост - это геноцид еврейской расы в годы Второй мировой войны. Именно 27 января 1945 года Красная армия освободила первый и самый большой гитлеровский концлагерь Аушвиц (польское название - Освенцим). Только здесь, в 70 км от Кракова, в годы войны - с 41-го по 45-й - было убито более 1,4 млн человек, из которых 1,1 млн были евреями. На момент освобождения советскими солдатами в концлагере содержались 3 тыс. евреев. Именно этот лагерь считается главным символом Холокоста.