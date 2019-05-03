В США произошел масштабный пожар на заводе по переработке отходов (видео)
05:02, 03 мая 2019Мир
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Погасить пламя пытаются десятки отрядов пожарных служб.
Столбы дыма видны на несколько километров вокруг / скриншот
В американском штате Теннесси горит завод по переработке отходов.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Столбы дыма видны на несколько километров вокруг. Из-за большой концентрации опасных химикатов в воздухе пришлось переселить людей из 70 квартир.
По предварительным данным, пожар произошел на складе бумаги и пластика. Укротить пламя пытаются десятки отрядов пожарных служб.
В американском штате Теннесси горит завод по переработке отходов
Как сообщал УНИАН, в российском Красноярске горел "Красмаш" (входит в "Роскосмос", - УНИАН) - один из крупнейших в России оборонных заводов. Он производит баллистические ракеты, ракеты-носители и другую технику для космоса.
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