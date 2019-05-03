В США произошел масштабный пожар на заводе по переработке отходов (видео)

Погасить пламя пытаются десятки отрядов пожарных служб.

В американском штате Теннесси горит завод по переработке отходов.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Столбы дыма видны на несколько километров вокруг. Из-за большой концентрации опасных химикатов в воздухе пришлось переселить людей из 70 квартир.

По предварительным данным, пожар произошел на складе бумаги и пластика. Укротить пламя пытаются десятки отрядов пожарных служб.

Как сообщал УНИАН, в российском Красноярске горел "Красмаш" (входит в "Роскосмос", - УНИАН) - один из крупнейших в России оборонных заводов. Он производит баллистические ракеты, ракеты-носители и другую технику для космоса.