Юная Санса из "Игры престолов" вышла замуж (фото, видео)

Довольно скромную свадьбу сыграли в Лас-Вегасе.

23-летняя британская актриса Софи Тернер вышла замуж за 29-летнего американского музыканта Джо Джонаса.

Довольно скромную свадьбу сыграли в Лас-Вегасе. Церемонию вел актер, изображающий Элвиса Пресли. Индийская актриса Приянка Чопра, жена брата Джо Ника Джонаса, была подружкой невесты. Вместо традиционного платья Софи выбрала белый комбинезон. Но не отказалась при этом от классической фаты. После церемонии молодожены сфотографировались на розовом «кадиллаке» и прыгнули в бассейн отеля с джакузи прямо в своих свадебных нарядах.

Как сообщал УНИАН, Джуд Лоу женился.