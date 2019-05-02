Триумф Дрейка и голограммы Мадонны: в США вручили престижную музыкальную премию Billboard (фото, видео)

Объявлены победители музыкальной премии Billboard Music Awards 2019, которая прошла в Лас-Вегасе.

В зале MGM Grand Garden в Лас-Вегасе состоялась церемония вручения премии Billboard Music Awards - одной из трех крупнейших музыкальных наград в США наряду с Grammy Awards и American Music Awards.

Читайте такжеМадонна объявила о выпуске нового альбома "Мадам Икс" (видео)

В этом году «Лучшим артистом» и «Лучшей рэп-исполнительницей» стала Карди Би, «Лучшим новым артистом» назвали Juice WRLD, а награды как «Лучшему певцу» и «Лучшей певице» достались Дрейку (он же, кстати, стал и «Лучшим рэп-исполнителем») и Арине Гранде.

Корейская группа BTS взяла премию в номинации «Лучшая группа или дуэт», а The Weeknd, который не присутствовал на церемонии, стал «Лучшим исполнителем в жанре R&B».

Звезды блистали не только на сцене, но и на красной дорожке.

Как сообщал УНИАН, Мадонна выступит на песенном конкурсе «Евровидение» в Израиле $1 млн. Во время концерта звезда исполнит две песни - популярный хит и новую композицию. Такой гонорар согласился заплатить израильско-канадско-еврейский миллиардер Сильван Адамс.