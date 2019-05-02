Вышел финальный трейлер фильма про Пикачу (видео)

Премьера фильма состоится уже 16 мая.

В сети появился финальный трейлер фильма про покемонов "Покемон. Детектив Пикачу".

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Видео опубликовано на официальном Youtube-канале студии Warner Bros. Премьера фильма состоится уже 16 мая.

Фильм является экранизацией игры Detective Pikachu. Главный герой, подросток по имени Тим Гудман, расследует таинственное исчезновение своего отца — частного детектива Гарри Гудмана. В этом ему помогает давний партнер Гарри — детектив Пикачу, которого сыграл актер Райан Рейнольдс.

В новом трейлере прозвучала известная песня "Happy together", которая за долгое время существования стала саунтреком к десяткам фильмов, в том числе нашумевшему "Великому Гетсби" 2013 года.

Как сообщал УНИАН, Райан Рейнольдс рассказал, как "вживался в роль Пикачу".