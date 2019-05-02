Завидный голливудский холостяк Джуд Лоу женился (фоторепортаж)

Избранница актера - 32-летний психолог Филиппа Коэн, впервые пару заметили на отдыхе в Европе четыре года назад.

Звезда сериала "Молодой Папа" Джуд Лоу женился во второй раз. В сети появились снимки, на которых 46-летний актер под руку ведет свою будущую жену, одетую в кремовое платье.

Избранница актера - 32-летний психолог Филиппа Коэн, впервые пару заметили на отдыхе в Европе четыре года назад. По данным The Sun, пара расписалась в Лондоне 30 апреля.

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Ранее Джуд Лоу предпочитал актрис и моделей. Несмотря на то, что в официальном браке Лоу был один раз, у него есть пять детей от трех женщин.

Первая жена Джуда Лоу – актриса Сэйди Фрост, она старше его на семь лет. У пары есть трое детей - 22-летний Рафферти, 18-летняя Айрис и 16-летний Руди. Крестная мать Айрис - Кейт Мосс, девушка пошла по ее стопам, и сейчас работает моделью. Ее старший брат также зарабатывает, участвуя в показах и снимаясь в рекламе.

Второй громкий роман Джуда Лоу – с актрисой Сиеной Миллер. Пара рассталась после того, как актер изменил возлюбленной с няней своих детей. Также у актера есть два внебрачных ребенка – от модели Саманты Берк и певицы Кэтрин Хардинг.