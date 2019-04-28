Стало известно о состоянии певицы МакSим после страшного ДТП

У артистки еще очень болит голова, держится температура.

Российская певица МакSим (Марина Абросимова) чувствует себя лучше. Об этом сообщила ее представительница Маргарита Соколова.

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Об этом сообщает РИА «Новости». По ее словам, врачи оценивают состояние исполнительницы как средней степени тяжести.

«Становится чуть легче, приходит осознание произошедшего, начинает вспоминать какие-то фрагменты», - отметила Соколова.

Она добавила, что у артистки еще очень болит голова, держится температура.

«Думаю, что во вторник, среду, возможно, она сможет что-то сказать и дать какие-то комментарии», - добавила Соколова.

Как сообщал УНИАН, МакSим попала в серьезное ДТП за границей по дороге в аэропорт, торопясь на рейс.