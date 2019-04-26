Отрезанные уши и секс с радиоприемником: Rammstein выпустил новый клип (видео)

Отдельные кадры клипа на песню Radio показывают марширующих немецких солдат, женщину с коляской, монахиню, сотрудниц фабрики и салона, где посетителю отрезают уши.

Группа Rammstein после первого за семь лет скандального клипа на трек "Deutschland" обнародовала новый ролик на композицию "Radio", которая войдет в новый альбом.

Ролик снят в черно-белых тонах. Все происходящее напоминает кадры из концертного зала середины или конца 50-х годов прошлого века.

Отдельные кадры видео показывают марширующих немецких солдат, женщину с коляской, монахиню, сотрудниц фабрики, салона, где посетителю отрезают уши. В кадрах фигурирует cекс с радиоприемником.

Выход нового альбома Rammstein запланирован на 17 мая 2019 года. Это будет первый полноформатный студийный релиз группы за почти десять лет, так как последний альбом - Liebe ist für alle da - вышел 16 октября 2009 года.

Как сообщал УНИАН, ранее Rammstein показал Херсон в тизере к новому альбому.