The Cranberries выпустили свой последний альбом «In the End»

В пластинку вошли 11 треков, в том числе «All Over Now», которую музыканты показали ранее.

Группа The Cranberries выпустила свой последний альбом «In the End» с вокалом Долорес ОʼРиордан, скончавшейся в январе 2018 года.

В пластинку вошли 11 треков, в том числе «All Over Now», которую музыканты показали ранее.

Послушать «In the End» можно в Apple Music, Spotify, Google Play, Deezer и других сервисах.

Как сообщал УНИАН, 15 января 2018 года тело 46-летней О'Риордан было найдено в отеле в Лондоне.

Посмертное заключение врача утверждает, что ирландская певица утонула в ванной из-за алкогольной интоксикации. В полиции сказали, что смерть певицы не вызвала подозрений. Ведь не было никаких признаков умысла.