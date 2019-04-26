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The Cranberries выпустили свой последний альбом «In the End»

12:16, 26 апреля 2019
Мир
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REUTERS

В пластинку вошли 11 треков, в том числе «All Over Now», которую музыканты показали ранее.

Послушать «In the End» можно в Apple Music, Spotify, Google Play, Deezer и других сервисах.

Как сообщал УНИАН, 15 января 2018 года тело 46-летней О'Риордан было найдено в отеле в Лондоне. 

Посмертное заключение врача утверждает, что ирландская певица утонула в ванной из-за алкогольной интоксикации. В полиции сказали, что смерть певицы не вызвала подозрений. Ведь не было никаких признаков умысла. 

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Теги: #The Cranberries