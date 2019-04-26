The Cranberries выпустили свой последний альбом «In the End»
12:16, 26 апреля 2019Мир
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В пластинку вошли 11 треков, в том числе «All Over Now», которую музыканты показали ранее.
REUTERS
Группа The Cranberries выпустила свой последний альбом «In the End» с вокалом Долорес ОʼРиордан, скончавшейся в январе 2018 года.
В пластинку вошли 11 треков, в том числе «All Over Now», которую музыканты показали ранее.
Послушать «In the End» можно в Apple Music, Spotify, Google Play, Deezer и других сервисах.
Как сообщал УНИАН, 15 января 2018 года тело 46-летней О'Риордан было найдено в отеле в Лондоне.
Посмертное заключение врача утверждает, что ирландская певица утонула в ванной из-за алкогольной интоксикации. В полиции сказали, что смерть певицы не вызвала подозрений. Ведь не было никаких признаков умысла.
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