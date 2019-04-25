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Стал известен актерский состав юбилейного фильма о Джеймсе Бонде

17:22, 25 апреля 2019
Мир
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Дэниел Крэйг / REUTERS

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Создатели фильма провели на острове небольшую пресс-конференцию, на которой рассказали, кто сыграет главные роли в фильме.

Так, агента 007 уже в пятый раз сыграет Дэниел Крэйг. Также одна из главных ролей в фильме досталась Рами Малеку, который в этом году получил "Оскар" за роль Фрэдди Меркюри в фильме "Богемная рапсодия". По слухам, он в фильме сыграет главного злодея.

Девушку Бонда сыграет Лея Сейду, которая уже появлялась в предыдущей части бондианы в роли Мадлен Суонн.

Также в фильме появятся Ральф Файнс, Бен Вишоу, Ана де Армас, Билли Магнуссен, Наоми Харрис и Дали Бенсала.

Премьера фильма запланирована на апрель следующего года.

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Теги: #актеры#Джеймс Бонд