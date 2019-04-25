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Мадонна в свадебном платье станцевала на столе в новом клипе (видео)

15:10, 25 апреля 2019
Мир
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60-летняя американская певица Мадонна презентовала на своем YouTube-канале клип на совместную с 25-летним колумбийским певцом Малума песню Medellin.

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Режиссеры - Дайана Кунст и Мау Морго. Мадонна в образе брюнетки, с повязкой на глазу предстает в образе преподавателя танцев.

В отдельных эпизодах она в свадебном платье танцует на столе. Сингл войдет в новый альбом певицы - Madame X, релиз которого запланирован на 14 июня. 

Как сообщал УНИАН, Мадонна выступит на песенном конкурсе «Евровидение» в Израиле $1 млн. Во время концерта звезда исполнит две песни - популярный хит и новую композицию. Такой гонорар согласился заплатить израильско-канадско-еврейский миллиардер Сильван Адамс.

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Теги: #Мадонна