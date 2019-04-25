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В сети показали трейлер нового клипа Rammstein (видео)

10:39, 25 апреля 2019
Мир
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Немецкая группа Rammstein после первого за семь лет клипа на трек Deutschland опубликовала фрагмент еще одного музыкального видео на песню Radio из грядущего альбома. Трейлер опубликован на официальном канале Rammstein в YouTube.

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В черно-белом 26-секундном ролике показаны нескольких человек, которые настраивают некую радиотехнику. Заканчивается видео логотипом группы и датой выхода клипа - 26 апреля. В описании к ролику группа сообщила, что премьера состоится в 11:00 (13:00 по киевскому времени).

Выход нового альбома Rammstein запланирован на 17 мая 2019 года. Это будет первый полноформатный студийный релиз группы за почти десять лет, так как последний альбом - Liebe ist für alle da - вышел 16 октября 2009 года.

Как сообщал УНИАН, ранее Rammstein показал Херсон в тизере к новому альбому.

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Теги: #Rammstein