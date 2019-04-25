В сети показали трейлер нового клипа Rammstein (видео)

Премьера нового клипа состоится 26 апреля.

Немецкая группа Rammstein после первого за семь лет клипа на трек Deutschland опубликовала фрагмент еще одного музыкального видео на песню Radio из грядущего альбома. Трейлер опубликован на официальном канале Rammstein в YouTube.

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В черно-белом 26-секундном ролике показаны нескольких человек, которые настраивают некую радиотехнику. Заканчивается видео логотипом группы и датой выхода клипа - 26 апреля. В описании к ролику группа сообщила, что премьера состоится в 11:00 (13:00 по киевскому времени).

Выход нового альбома Rammstein запланирован на 17 мая 2019 года. Это будет первый полноформатный студийный релиз группы за почти десять лет, так как последний альбом - Liebe ist für alle da - вышел 16 октября 2009 года.

Как сообщал УНИАН, ранее Rammstein показал Херсон в тизере к новому альбому.