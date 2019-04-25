Агония и "врата смерти": астролог предсказал Жириновскому страшный период

Жириновский неоднократно делал агрессивные и пренебрежительные заявления в адрес Украины.

Астролог Влад Росс проанализировал гороскоп одиозного российского политика Владимира Жириновского. Звезды сулят российскому политику крайне сложный и опасный период.

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"У него очень плохи дела со здоровьем. У него просто кризисная ситуация, просматривается даже какая-то предсмертная агония. Если он переживет этот год, это будет просто блестяще для него. Поскольку в его гороскопе открываются "врата смерти". Не дай бог, конечно, но велика вероятность того, что может произойти какой-то сбой со здоровьем, резкий и неожиданный", - цитирует прогноз Росса «Главред».

Кроме того, по словам астролога, уже в 2020 году в гороскопе Жириновского просматривается низвержение с должности, крах в политической карьере.

"Уран вошел в знак Тельца, именно Уран все и перевернет в его жизни с ног на голову, а в 2020 году он будет проходить по Солнцу. У меня вообще есть сомнения, доживет ли он вообще, потому что 2019-ый – у него настолько критический год в плане здоровья: Луна (здоровье) соединится с Сатурном (символом косы и смерти), все это произойдет в Доме неожиданного ухода из жизни", - указал Росс.

Отмечается, что 25 апреля Жириновский отмечает день рождения. Политику исполнилось 72 года.

Владимир Жириновский неоднократно делал агрессивные и пренебрежительные заявления в адрес Украины. В прошлом году Жириновский предложил использовать ядерное оружие, чтобы уничтожить резиденцию президента Украины.