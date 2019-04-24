"Кажется, мы знаем, кто займет Железный трон": фанаты выяснили, чем закончится "Игра престолов"

Фанаты считают, что песня Jenny’s Song послужила аналогией к судьбе Джона Сноу, который откажется от Железного трона ради Дейенерис Таргариен.

Песня Jenny’s Song, которую исполнил во второй серии последнего сезона легендарного сериала «Игра престолов» персонаж Подрик Пейн названа фанатами - масштабным спойлером.

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Об этом пишет издание Daily Mail. Зрители вспомнили, что именно эта мелодия упоминалась в третьей книге саги «Песнь Льда и Пламени», по которой снят сериал. А так как в сериале постоянно использовались разные песни для рассказа об истории того или иного персонажа, Jenny’s Song - скорее всего не исключение.

Музыкальная композиция рассказывает о простолюдинке Дженни, которая выходит замуж за Дункана Таргариена - родственника Дейенерис и Джона. Ради девушки Дункан разрывает помолвку с дочерью Лионеля Баратеона, чем сильно разозлил своего отца Эйгона V.

Он отказывается от своих претензий на трон и погибает в результате пожара в Летнем замке. О дальнейшей судьбе Дженни в книге нет ни слова.

Фанаты считают, что песня послужила аналогией к судьбе Джона Сноу, который откажется от Железного трона ради Дейенерис Таргариен. А в финале скорее всего оба персонажа погибнут, предположили поклонники телесаги.

Как сообщал УНИАН, ранее телеканал HBO выложил полную версию песни, которой заканчивается второй эпизод «Игры престолов».