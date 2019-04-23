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Все тело в синяках: известная российская певица попала в ДТП (фото)

11:41, 23 апреля 2019
Мир
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Артистка намеревалась лететь в столицу ради съемок нового клипа «Абонент не доступен» / YOBAJUR

Об этом пишет "СтарХит".

YOBAJUR

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Артистка намеревалась лететь в столицу ради съемок нового клипа «Абонент не доступен», но по дороге в аэропорт стала участницей крупной аварии. В ближайшее время певица не сможет выступать на концертах и мероприятиях. ДТП было серьезным, но сейчас вокалисткой занимаются специалисты. На фотографиях, опубликованных представителем МакSим, исполнительница лежит под системой вся в синяках.  

«Сейчас самое страшное для нас уже позади, и ситуация под полным контролем, Мариной занимаются лучшие врачи - спасибо им огромное! Я прошу вас с пониманием отнестись к нашей ситуации и пожелать Марине скорейшего выздоровления. Ваша поддержка и любовь очень важны», - обратилась к поклонникам певицы ее представительница.

YOBAJUR

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Теги: #певица