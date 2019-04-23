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Райан Рейнольдс опубликовал трогательный тизер «детектива Пикачу» (видео)

09:35, 23 апреля 2019
Мир
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Опубликован новый тизер "детектива Пикачу" / Youtube, Ryan Reynolds

Канадский актер Райан Рейнольдс опубликовал на Youtube новый тизер фильма «Покенон: детектив Пикачу», в котором озвучил одного из главных героев.

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Тизер знакомит зрителя с миром покемонов и содержит несколько сцен, отсутствовавших в предыдущих трейлерах.

Менее чем за сутки после публикации трейлер собрал 1,8 млн просмотров.

Райан Рейнольдс известен как исполнитель роли антигероя Marvel по прозвищу Дэдпул. Он также регулярно шутит в соцсетях над своими ролями и отношениями с другими актерами. 

Фильм "Детектив Пикачу", в котором Рейнольдс озвучил одного из главных героев, выйдет в прокат 16 мая 2019 года. Фильм является экранизацией игры Detective Pikachu.

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Теги: #трейлер#кино