Принцу Луи исполнился один год: королевская семья поделилась новыми снимками младшего сына

23 апреля свой первый день рождения празднует младший сын герцога и герцогини Кембриджских – принц Луи.

По случаю праздника Кенсингтонский дворец поделился снимками маленького принца Луи на своей официальной странице в Instagram.

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Фото было сделано самой герцогиней Кэтрин в их доме в Норфолке.

На двух снимках изображен Луи в бордовом теплом свитере и синих штанах, он сидит на траве и широко улыбается маме. На еще одном фото мальчик в синем свитере от Trotters, стоимостью 44 фунта с принтом собачки. Все три фотографии были сделаны герцогиней. Это уже своего рода традиция в семье Кембриджей, герцогиня часто делает сама фотографии своих детей, которые потом показывают публике.

Так было и с первыми фото старших детей – принца Джорджа и принцессы Шарлотты. Подпись под снимками гласит: "Герцог и герцогиня Кембриджские рады поделиться этими новыми фотографиями принца Луи накануне его первого дня рождения".

Как пишет Vogue.ua, приближенные к семье герцогов рассказывают, что празднование первого дня рождения принца Луи пройдет в узком семейном кругу в Anmer Hall. За этот год герцоги Кембриджские пытались максимально оградить ребенка от излишнего внимания общественности. Пресса последний раз видела малыша в конце прошлого года, на праздновании 70-летия его дедушки принца Чарльза.

Напомним, принц Луи родился 23 апреля 2018 года в госпитале Святой Марии в Лондоне, в 11.01 по лондонскому времени. Вес малыша составил 3 кг 830 граммов. При родах присутствовал и его отец принц Уильям. В этот же день герцогиня Кембриджская и ее муж с сыном на руках появились традиционно на крыльце Lindo Wing позируя фотографам и репортерам со всего мира.