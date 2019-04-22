Создатели "Мстителей" снимут фильм об отце комиксов Стэне Ли

Когда выйдет фильм, пока что не известно.

Режиссеры Мстителей братья Джо и Энтони Руссо снимут документальный фильм об "отце" комиксов Стэне Ли.

Читайте такжеMarvel показала отрывок новых «Мстителей»

"Мы любим Стэна Ли, и я думаю, что это невероятно особенно, что Мстители: Финал станет его последним камео. Нас увлекает жизнь Стэна Ли, и мы действительно работаем над кое-чем, что связано с его работой в истории Marvel. Но мы еще не готовы презентовать или говорить об этом. Это, скорее, документальный фильм", - отметил Энтони в интервью India Times.

Когда выйдет фильм, пока что не известно.

Как сообщал УНИАН, Стэн Ли умер 12 ноября 2018 года на 96-ом году жизни. При первых признаках ухудшения самочувствия Стэна Ли его родные вызвали скорую помощь, однако знаменитый автор комиксов скончался сразу после прибытия в больницу.