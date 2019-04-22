После развода муж Адель может отсудить у нее 90 миллионов

Брак британской певицы Адель и предпринимателя Саймона Коннеки продлился два года.

Британская певица Адель развелась с предпринимателем Саймоном Коннеки. Об этом сообщает The Sun.

"Адель и ее партнер расстались. Они хотят воспитывать своего сына вместе с любовью. Как всегда, они просят о конфиденциальности", - сообщил представитель певицы.

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45-летний Саймон может претендовать по итогам бракоразводного процесса на 90 миллионов долларов, поскольку капиталы его 30-летней жены, самой богатой из молодых звезд Великобритании, оцениваются примерно в 180 миллионов.

Как сообщал УНИАН, Адель и Коннеки в последнее время жили раздельно. Причины расставания не называют.

В официальном браке с Коннеки Адель жила с февраля 2017 года, но их отношения начались еще в 2011 году. В 2012-м у пары родился сын Анжело. Певица в 2016 году сообщила о решении сделать паузу в карьере, посвятив себя воспитанию ребенка.