Молодая жена Венсана Касселя родила ему дочь

Девочку назвали Амазони, в честь реки Амазонки.

52-летний французский актер Венсан Кассель стал отцом. Его 22-летняя жена Тина Кунаки родила ему дочь.

Девочку назвали Амазони, в честь реки Амазонки. Об этом актер сообщил в своем Instagram.

"Амазони родилась", - написал Кассель.

В комментариях под фото брат Кунаки Закари уже придумал племяннице прозвище - Зозо.

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Напомним, отношения между Касселем и Кунаки завязались в 2015. Мир узнал об их отношения годом позднее. Многие не верили в серьезность этих отношений, поскольку разница в возрасте между возлюбленными составляет более 30 лет.

Летом 2018 пара поженилась, а к концу года стало известно, что Тина беременна. Для молодой модели это первый ребенок, в то время как Венсан стал отцом уже в третий раз. У актера есть две дочери от итальянской актрисы Моники Белуччи, с которой он был в браке 18 лет.

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