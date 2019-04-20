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Молодая жена Венсана Касселя родила ему дочь

15:09, 20 апреля 2019
Мир
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У Венсана Касселя и Тины Кунаки родилась дочь / фото Instagram

Девочку назвали Амазони, в честь реки Амазонки. Об этом актер сообщил в своем Instagram.

"Амазони родилась", - написал Кассель.

Amazonie est née ❤️

Публикация от Vincent Cassel (@vincentcassel)

В комментариях под фото брат Кунаки Закари уже придумал племяннице прозвище - Зозо.

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Напомним, отношения между Касселем и Кунаки завязались в 2015. Мир узнал об их отношения годом позднее. Многие не верили в серьезность этих отношений, поскольку разница в возрасте между возлюбленными составляет более 30 лет.

Летом 2018 пара поженилась, а к концу года стало известно, что Тина беременна. Для молодой модели это первый ребенок, в то время как Венсан стал отцом уже в третий раз. У актера есть две дочери от итальянской актрисы Моники Белуччи, с которой он был в браке 18 лет.

Как сообщал УНИАН, британская певица Адель рассталась с мужем.

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Теги: #актер#ребенок