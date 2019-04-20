Певица Адель рассталась с мужем

Пара начала встречаться в 2011 году, у них есть 4-летний сын.

Британская певица Адель разошлась со своим мужем Саймоном Коннекки после 8 лет совместной жизни.

Эту информацию подтвердили представители певицы, сообщает Associated Press.

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"Адель и ее партнер расстались. Они стремятся воспитывать сына в любви. Как всегда, они просят о приватности. Больше комментариев не будет", - заявили представители певицы.

Отношения Адель с бизнесменом Саймоном Коннекки начались в 2011 году. В октябре 2012 года у пары родился сын Анджело. В 2017 году пара тайно поженилась, о чем певица обмолвилась на вручении премии "Грэмми".

"Грэмми, я ценю это. Академия, я люблю тебя. Мой менеджер, мой муж и мой сын - вы единственная причина, по которой я это делаю", - сказала певица.

Как сообщал УНИАН, Адель снова возглавила рейтинг молодых богачей британского шоу-бизнеса.