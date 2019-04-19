У Дмитрия Быкова диагностировали инфаркт головного мозга

Ранее Дмитрию Быкову стало плохо в самолете, на котором он летел из Екатеринбурга в Уфу.

У российского публициста и оппозиционного деятеля Дмитрия Быкова, который был госпитализирован в тяжелом состоянии в больницу Уфы (Россия), диагностировали инфаркт головного мозга.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах Башкирии. «Диагноз - инфаркт головного мозга. Сделана компьютерная томография головного мозга», - сказал он.

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Также известно, что вечером в четверг, 18 апреля, Дмитрия Быкова перевезли из Уфы в Москву, сейчас писатель находится в госпитале имени Бурденко.

Как сообщал УНИАН, ранее Дмитрию Быкову стало плохо в самолете, на котором он летел из Екатеринбурга в Уфу. Однако помощь ему стали оказывать не сразу - бортпроводники решили, что писатель пьян. На высоте в 10 тысяч метров ему стало гораздо хуже - писателя начало рвать, а перед посадкой Дмитрий Быков прост лег на пол в проходе между креслами.

Дмитрий Быков - один из самых харизматичных и острых критиков режима российского президента Владимира Путина. Ранее он называл события в Крыму и на Донбассе "гигантской национальной трагедией", за которую России придется расплачиваться. "Если это русский мир - вот то, что творится сейчас на Донбассе, - то это не мой мир", - отмечал Быков.