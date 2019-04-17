"Сам не дышит": врачи рассказали о состоянии Дмитрия Быкова

Сейчас писатель на искусственном дыхании в медикаментозной коме. Состояние его оценивается как тяжелое.

В больнице российского города Уфа известного писателя Дмитрия Быкова ввели в состояние медикаментозной комы.

Читайте такжеДмитрий Быков: Инициаторами трагедии 2 мая стали люди, которые хотели присоединить Одессу к "Новороссии"… Вот об этом надо помнить

Литератор не дышит самостоятельно, рассказал главный реаниматолог и анестезиолог Игорь Молчанов агентству "Москва".

По словам собеседника, состояние Быкова на телеконсилиуме обсудили специалисты и решили, что его не нужно переводить в Москву.

"Он сейчас на искусственном дыхании в медикаментозной коме. Состояние его оценивается как тяжелое. Корректировки в план лечения мы внесли, но радикально менять ничего не надо…", - отметил Молчанов.

Дмитрий Быков - один из самых харизматичных и острых критиков режима российского президента Владимира Путина. Ранее он называл события в Крыму и на Донбассе "гигантской национальной трагедией", за которую России придется расплачиваться. "Если это русский мир - вот то, что творится сейчас на Донбассе, - то это не мой мир", - отмечал Быков. "Всё хорошее, что могло быть сделано в российской истории, могло и не было сделано, все надежды, все иллюзии были крест-накрест перечёркнуты сначала Крымом… Потому что именно Крым - начало Донбасса", - заявлял писатель.