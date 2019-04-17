Журнал Time выбрал самых влиятельных людей 2019 года (фото)

Список самых влиятельных лидеров возглавила спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Кроме нее, в эту категорию вошли президент США Дональд Трамп (второе место) и лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо.

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