Журнал Time выбрал самых влиятельных людей 2019 года (фото)
Авторитетный журнал Time обнародовал список самых влиятельных людей мира 2019 года. Рейтинг традиционно разделен на 5 категорий: новаторы, деятели искусства, лидеры, титаны и кумиры.
Список самых влиятельных лидеров возглавила спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Кроме нее, в эту категорию вошли президент США Дональд Трамп (второе место) и лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо.
See all the 2019 #TIME100 honorees in under a minute — Presented by @Cadillac#KeepRisinghttps://t.co/Bn1xdpAkORpic.twitter.com/mGODPFEG7u— TIME (@TIME) 17 апреля 2019 г.
В категории "новаторы" первой стала актриса Сандра О. Актер Дуэйн Джонсон возглавил категорию "деятели искусства". Американская певица Тэйлор Свифт возглавила категорию "кумиры". Египетский футболист Мохаммед Салах стал лидером в категории "титаны".
Introducing the 2019 #TIME100https://t.co/1WeH62z2pQpic.twitter.com/iBKrhSl9D0— TIME (@TIME) 17 апреля 2019 г.
Журнал создал специальную серию обложек для номера, разместив на первой странице фотографии самых влиятельных людей из каждой категории.
Как сообщает УНИАН, званием «Человек года» по версии Time наградили группу журналистов.